Jurnalistii straini au descoperit ca unul dintre suspectii in cazul otravirii lui Srikipali a fost angajat la Ministerul Apararii din Rusia. Ce spune Putin - VIDEO

Aleksandr Petrov este unul dintre cei doi suspecti in cazul otravirii fostului agent rus, Serghei Sripali, si a fiicei acestuia. De la bun inceput, autoritatile britanice au considerat ca numele ar fi doar un pseudonim. Barbatul s-a dat drept un om de afaceri, pentru a primi viza si a ajunge in Marea Britanie.

Jurnalistii de investigatie de la Bellingcat, impreuna cu publicatia “The Insider”, ar fi descoperit adevarata identitate a suspectului. Il cheama Alexandr Miskin, care ar fi medic militar si angajat la o directie a Ministerului rus al Apararii. Asta desi acum o luna, Vladimir Putin spunea cu totul altceva.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE RUSIEI: "Am verificat cine sunt acesti oameni. I-am gasit. Nu este nimic deosebit ori criminal la mijloc. Va asigur. - Sunt civili? - Civili, desigur.“

Totodata, jurnalistii straini spun ca Alexandr Miskin ar avea si medalia “Eroul Rusiei”, iar localnicii din satul de unde este originar suspectul, spun ca bunica lui ar avea si fotografii, in care acesta apare alaturi de presedintele rus, oferindu-i distinctia de stat. Tot atunci, el ar fi primit din partea statului un apartament de 100 de metri patrati.

Fostul agent rus, Serghei Skripali, si fiica lui au fost otraviti in martie. Cei doi au ajuns la spital in stare grava si externati dupa cateva saptamani. Londra spune ca in spatele incidentului ar sta Kremlinul, care dezminte toate acuzatiile.