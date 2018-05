Jurnalistul Arcadii Babcenko, declarat mort, a aparut viu la o conferinta de presa cu seful SBU: totul a fost o inscenare - LIVE VIDEO

Jurnalistul rus Arkady Babchenko, despre care Kievul anunta ca a fost ucis aseara, este viu. Totul a fost o inscenare, pentru a-l prinde pe cel care urma sa-l asasineze, mai scrie presa rusa.

Cu cevat timp in urma Babcenko si-a facut aparitia viu si nevatamat la un briefing, alaturi de Seful Serviciului de Securitate al Ucrainei. Jurnalistul si-a cerut scuze in primul rand de la sotia sa, care l-a gasit aseara intr-o balta de sange. In cadrul evenimentului s-a anuntat ca operatiunea in care a fost inscenata moartea lui Babcenko a durat 2 luni. Aceasta a inceput atunci cand s-a aflat ca se pregateste o tentativa de omor a jurnalistului.

Procurorul General al Ucrainei sustine ca sunt indicii clare ca asasinatul era pregatit de Moscova. Oamenii legii mai anunta ca cel care ar urma sa-l ucida pe Babcenko a fost angajat de Serviciile Secrete ruse. Ar fi primit si o recompensa. Acesta a fost retinut. Anuntul despre moartea lui Babcenko a fost facut aseara.

Potrivit oficialilor citaţi de The Guardian, Babchenko – critic la adresa regimului de la Kremlin – şi-ar fi înscenat moartea într-o operaţiune coordonată cu poliţia ucraineană, ca parte dintr-o anchetă privind o serie de ameninţări cu moartea pe care jurnalistul le-a primit. Înscenarea fusese planificată de mai bine de o lună.

Arkady Babchenko, corespondent de război, a fugit din Rusia în 2017, după ce a primit ameninţări cu moartea pentru mesajele pe care le posta pe reţelele de socializare. În ultimii ani, mai mulţi jurnalişti şi dizidenţi au fost ucişi la Kiev, iar anchetele au rămas nerezolvate.