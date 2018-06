Jurnalistul rus a carui moarte a fost inscenata la Kiev pentru ca cel care ar fi vrut sa-l asasineze sa fie prins, a povestit detalii despre operatiune - VIDEO

Arcadii BABCENKO, JURNALIST: “Tricoul meu inainte de asta a fost pus pe manechin si a fost impuscat, ca sa ramana gauri de gloante. Dupa care eu am imbracat maleta. Am cazut. Sangele era adevarat, dar era sange de porc. M-au stropit cu sange de porc. Gaurile de la tricou le-au manjit cu sange. Din nas curgea sange. Si gata, eram mort.”

Intreaga inscenare s-a incheiat la morga, unde Babcenko spune ca si-a revenit.

Arcadii BABCENKO, JURNALIST: “M-au dus la morga. Pana atunci eu o faceam pe mortul. Am ajuns la morga, m-au pus pe targa si cand s-au inchis usile la morga, aici eu am inviat.”

La morga in spatele usilor inchise Babcenko si-a schimbat hainele si in camera infermierilor spune ca urmarit la televizor, reportaje despre asa-zisa lui moarte violenta. Jurnalistul sustine ca cei de la Serviciul de securitate ucrainean au sugerat sa fie inscenat asasinatul si el a accepttat pentru a ramane in viata.

Arcadii BABCENKO, JURNALIST: “Nu eram preocupat daca ma veti crede sau nu. Eu trebuia sa raman in viata si sa-mi stiu familia in siguranta. A fost prima si principala mea preocupare. Ca sa fiu sincer, ultimul lucru la care m-am gandit au fost standardele jurnalismului.”

Jurnalistii de la unele portaluri critica operatiunea Ucrainei, deoarece din aceasta cauza va scadea credibilitatea presei si a autoritatilor.

Arcadii BABCENKO, JURNALIST: ”Toti cei care spun ca aceasta operatiune afecteaza increderea in jurnalism, voi cum ati fi procedat in locul meu? Vin la tine si iti spun ca tu esti comandat, iata probele, ce veti face mai departe?Nu avet temeri ca data viitoare nimeni nu va mai crede?Prietenii mei, pe mine ma doare in cot daca veti crede data viitoare cand ma vor ucide deoarece daca voi fi mort imi va fi indiferent.”

Totodata unii jurnalisti se intreaba de ce Kievul nu a prezentat probele care sa incrimineze serivicile de securitate ruse si de ce era nevoie de aceasta inscenare. De ce organizatorul tentativei de asasinat nu a fost retinut in timpul pregatirilor, iar de la el sa fie obtinuta toata informatia despre comanditar. Marti, Kievul anunta ca Babcenko a fost impuscat mortal intr-o scara de bloc.

Dar, dupa nici 24 de ore, jurnalistul aparea nevatamat la o conferinta de presa. Seful serviciului de securitate ucrainean a spus ca toata aceasta inscenare a fost necesara pentru dejucarea unui complot real, care viza asasinarea jurnalistului.

Potrivit Kievului totul era pregatit de serviciile de securitate din Rusia, iar inscenarea le-ar fi permis sa controleze totul, pana au avut proba video cu banii oferti in schimbul asasinarii. Mai multe organizatii internationale, inclusiv OSCE au acuzat Ucraina de raspandirea informatiilor false. In replica autoritatile de la Kiev spun ca mai grav ar fi fost daca jurnalistul era sa fie ucis.

Ieri presupusul organizator, care este directorul unei fabrici de producere a armelor, a fost arestat pentru 2 luni. El este cetatean ucrainean si ar fi primit 40 de mii de dolari pentru a-l ucide pe Babcenko. Ministerul rus de externe a calificat toata aceasta inscenare drept o noua tentativa de a amplifica isteria antiruseasca a Kievulu.