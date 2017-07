Justin Bieber a lovit cu masina un paparazzo, intr-o parcare. In ce stare se afla barbatul - VIDEO

Intr-o inregistrare video a incidentului, obtinuta de TMZ, Justin Bieber apare intrand intr-un SUV si iesind incet din parcare. Insa, intrand pe carosabil, un fotograf a fost lovit de rotile mari ale masinii.

Justin Bieber a iesit imediat din masina si i-a acordat atentie fotografului, care a fost preluat de o ambulanta, avand piciorul ranit. Cantaretul a ramas langa ranit timp de aproximativ 10 minute, potrivit TMZ.

A paparazzo was taken to hospital with minor injuries after Justin Bieber accidentally hit him with his truck as he left an event pic.twitter.com/zgVsZWc0s4