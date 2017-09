Kate Walsh, doctorita din serialul ”Anatomia lui Grey”, diagnosticata cu o tumoare pe creier

Kate Walsh, interpreta personajului Addison Montgomery din serialele cu tematică medicală Anatomia lui Grey şi Private Practice, a dezvăluit prin ce a trecut într-un interviu, relatează Agerpres.

În urmă cu doi ani, atunci când filma pentru serialul TV “Bad Judge”, actriţa americană a început să resimtă o oboseală puternică şi avea dificultăţi în exprimare, aşa că a decis să meargă la medic. ″Epuizarea ajunsese până la punctul în care nu mă simţeam mai bine nici după cinci căni de cafea. Începând cu luna aprilie, am început să am dificultăţi cognitive. Era un fel de afazie, îmi pierdeam gândurile. Când eram la volan, deviam de la traseul obişnuit. Am început să mă îngrijorez″⁣, a dezvăluit Kate Walsh.

La început, actriţa nu bănuia că ar putea fi vorba despre o tumoare cerebrală, ci mai degrabă a crezut că erau probleme de sănătate legate de menopauză. ″Cuvintele ‘tumoare pe creier’ nu făceau parte din vocabularul meu. Am făcut un RMN, iar un radiolog m-a anunţat că am o tumoare cerebrală″⁣, a dezvăluit actriţa în vârstă de 49 de ani.

Trei zile mai târziu, Kate Walsh a fost operată de un meningiom de mărimea unei lămâi. Descoperită la timp, tumoarea a fost, din fericire, benignă. Actriţa a rămas în convalescenţă timp de nouă luni.

Obişnuită cu mediul spitalicesc de pe platourile de filmare, artista recunoaşte că a trecut, cu toate acestea, prin momente dificile: ″S-ar putea crede că rolul doctoriţei Addison pe care l-am interpretat mai mult de un deceniu a făcut lucrurile mai uşoare. Am fost foarte speriată. La spital mă simţeam ca atunci când aveam şase ani. (...) La televizor păream puternică, dar când am devenit pacientă, a fost o cu totul altă experienţă, devenisem vulnerabilă″⁣.

Weekendul trecut, Kate Walsh a apărut în clipul de promovare a unei campanii de prevenţie, realizată de compania de servicii medicale Cigna, alături de actorii Patrick Dempsey (Dr. Shepherd din serialul ″Anatomia lui Grey″⁣) şi Donald Faison (Chris Turk din serialul “Scrubs”).