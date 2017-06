KFC isi cere scuze pentru reclama cu piticul care se arunca din Turnul Chindiei: "Nu am dorit sa denigram orasul"

Parerile de rau vin la o zi dupa ce primarul din Targoviste a gasit reclama si a amenintat firma cu judecata, daca nu o retrage de la difuzare. Autoritatile din Dambovita considera ca spotul a adus prejudicii de imagine vechii cetati de scaun a Tarii Romanesti.

Clipul publicitar in care un barbat de statura mica se arunca dezbracat de pe Turnul Chindiei din Targoviste a fost creat pentru un lant international. Desi a fost difuzat doar in Germania, s-a raspandit pe internet si a starnit indignare.

"Nu cred ca a vrut sa fie Dracula, ca el nu era atat de mic", este de parere un turist.

"Oooo, Dumnezeule! Teribil! E ingrozitor!" - exclama cateva turiste straine.

"In niciun moment nu ne-am dorit sa denigram orasul Targoviste sau Romania. Din contra, am ales cu buna stiinta Targoviste ca locatie pentru a filma reclama, deoarece orasul se mandreste cu unul dintre cele mai frumoase turnuri din Europa. Am dorit sa prezentam o situatie exagerata, absurda, cum ar fi un barbat gol sarind intr-o galeata mica. Ii rugam pe locuitorii din Targoviste sa ne accepte scuzele" - se aratat intr-un comunicat transmis de compania de fast-food

Cristian Stan, primarul municipiului Targoviste: "Eu cred ca este o victorie a celor care s-au implicat, care au reactionat. Vom reveni si noi cu o adresa catre KFC sa vedem daca vor retrage si spotul respectiv. Si-au cerut scuze. Asta inseamna asumarea unei erori care a fost facuta, dar vrem sa ne atingem si acest obiectiv."

Cei care au in administrare Turnul Chindiei au primit de la firma care s-a ocupat de realizarea reclamei aproape 2.000 de euro. Sustin insa ca in contract era prevazut faptul ca spotul nu va aduce prejudicii monumentului istoric.

Marius Stanescu, reprezentant Complex Muzeal Curtea Domneasca: "Juristii analizeaza contractul. In momentul in care vom avea o decizie finala, vom reveni cu declaratii."

Realizatorii spotului publicitar spun ca au ales Romania pentru ca este o tara apreciata de directorii artistici, iar echipele locale de productie sunt valoroase.