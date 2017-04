Kievul nu da inapoi. Reprezentanta Rusiei la Eurovision nu va fi lasata sa intre pe teritoriul tarii, chiar daca organizatorii concursului au amenintat Ucraina cu sanctiuni - VIDEO

Oficialul a anuntat ca nu poate fi vorba de concesii si ca legea este una pentru toti. Declaratia a fost facuta dupa ce organizatorii Eurovisionului au anuntat ca Ucraina, care gazduieste evenimentul, ar putea fi exclusa din concurs daca nu va gasi o solutie privind participarea Rusiei. Iuliei Samoilova i-a fost interzis sa intre in Ucraina pe un terment de trei ani, pentru ca in 2015 a tinut un concert in Crimeea, anexata de rusi.