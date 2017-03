Kievul s-a transformat pentru cateva ore intr-un camp de lupta: protest cu sticle incendiare si petarde - VIDEO

Cineva din multime a aruncat cu o caramida in filiala unei banci aflate chiar in fata cladirii Ministerului Afacerilor Interne, iar apoi protestarii au inceput sa se impinga incercand sa treaca de politisti. Cordoane intregi au fost mobilizate de autoritatile ucrainene pentru a face fata situatiei. Cand au vazut ca sunt opriti, localnicii au aruncat cu pietre in filiala, distrugand geamuri si usi. Ulterior, oamenii au trecut la sticle si petarde.

Totul a inceput aseara, cand sute de oameni s-au adunat in centrul Kievului, pentru a sustine blocada din Donbass. Cateva zeci de persoane au continuat mitingul, indreptandu-se spre Ministerul Afacerilor Interne, acolo unde au fost intalniti de politie. Ucrainenii sunt infuriati pentru ca autoritatile ar fi incercat sa alunge activistii din estul tarii, care au inceput blocada comerciala impotriva regiunii Donbass. La inceputul acestui an, nationalistii ucraineni au blocat caile ferate din Donetk si Lugansk, astfel au impiedicat furnizarea carbunelui extras in est spre alte regiuni ale tarii. Cei care au initiat blocada spun ca fac acest lucru pentru ca banii primiti de separatistii prorusi in urma livrarii carbunelui sunt folositi pentru achizitia armamentului.