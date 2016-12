Kim Jong-un a luat inca o masura extrema si a interzis Craciunul in tara. Pe cine sunt nevoiti nord-coreeni sa sarbatoreasca

La fel ca Grinch, celebrul personaj care fura Craciunul, Kim Jong Un a decis sa le fure si o ultima bucurie poporului sau. New York Post relateaza ca liderul nord-coreean doreste ca poporul sau sa nu mai sarbatoareasca de Craciun nasterea lui Iisus, ci a bunicii sale Kim Jong-suk.

Jong-suk, care s-a nascut in Ajunul Craciunului in 1919 - a fost impotriva trupelor de gherila japoneze, o comunista activa si sotia primului dictator din tara, Kim Il Sung.

Multi ii aduc omagii celei supranumite "Mama Sacra a Revolutiei", care a murit in circumstante misterioase, in 1949.Eforturile ei de a invinge Japonia in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial au transformat-o intr-o adevarata sfanta. Muncitorii au liber de ziua ei si merg in pelerinaj la mormantul femeii.

Kim Jong Un nu si-a cunoscut niciodata bunica, insa este obsedat de ea, iar multi spun ca sotia sa este copia fidela a bunicii sale.