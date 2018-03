Kim Jong-Un este dispus sa discute cu SUA ca sa renunte la armele nucleare. Anuntul a fost facut de o delegatie sud-coreeana - VIDEO

Reportajul realizat de nord-coreeni si difuzat la unica televiziune din tara despre vizita delegatiei sud-coreene, este prezentat pe o muzica idilica. In imagini, liderul Coreei de Nord zambeste cu gura pana la urechi fiind prezentat drept o gazda cu adevarat primitoare.

Kim Jong-Un i-a intampinat pe cei 10 membri ai delegatiei personal, dupa care acestia s-au asezat la masa de discutii, la care a participat si sora acestuia. Luna trecuta, tanara s-a intalnit cu presedintele Coreei de Sud, aflandu-se in fruntea delegatiei, care a mers la Olimpiada de iarna.

A urmat o cina, la care s-a alaturat chiar si sotia liderului de la Phenian. Acestia au zambit, au spus toasturi, insa nimic din ceea ce s-a vorbit nu a fost transmis la televizor, coloana sonora fiind prezenta pe durata intregului reportaj al nord-coreenilor. In aceasta dupa amiaza, delegatia a revenit la Seul si a facut un anunt - Kim Jong-UN ar fi dispus sa discute cu SUA in privinta denuclearizarii Coreei de Nord.

Nordul a declarat in mod clar ca nu va efectua teste nucleare suplimentare sau teste de rachete balistice si nu va relua provocari strategice in timp ce discutiile vor continua. In plus, nordul a promis ca nu va folosi armele sale nucleare sau cele conventionale impotriva sudului in timpul discutiilor.



Autoritatile de la Seul au mai declarat ca liderul nord-coreean a fost de acord sa organizeze o intalnire cu presedintele Coreei de Sud luna viitoare. Pe langa asta, liderii vor stabili un canal de comunicare prin hotline pentru a reduce tensiunile militare si vor mai avea discutii inainte de summit-ul planificat.

Vizita efectuata de catre delegatia de inalti oficiali sud-coreeni la Phenian este prima de acest fel din ultimii zece ani si a venit pe fondul celei istorice efectuate in Coreea de Sud de o delegatie nord-coreeana, in contextul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang.