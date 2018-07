Klaus Iohannis a revocat-o din functie pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Codruta Kovesi - VIDEO

Codruta KOVESI, EX-SEFA DNA: “Procedura de revocare nu a intrunit conditiile prevazute de lege. CSM a dat aviz negativ. Decretul de revocare lasa un mare semn de intrebare: va exista o subordonare discretionara a procurorilor sefi fata de Ministrul Justitiei?”

S-a intrebat fosta sefa DNA, Laura-Codruta Kovesi dupa ce a aflat despre faptul ca a fost revocata de functie. In cadrul unei conferinte de presa organizata astazi, fosta sefa DNA i-a avut alaturi pe subalternii sai - procurorii DNA, care au aplaudat-o dupa declaratii. Kovesi a facut aluzie la faptul ca decizia de revocare ar fi una politica.

Codruta KOVESI, EX-SEFA DNA: “Nu comentez decizia CCR, dar aceasta arata ca procurorii vor fi pe viitori supusi ministerului justitiei. De astazi nu voi mai lucra de DNA, voi ramane procuror. E de bun simr sa vedem ca vointa politica e pentru blocarea anchetelor si justitiei.”

Anterior, Klaus Iohannis declara ca nu va semna decretul de revocare a Codrutei Kovesi, ulterior, insa, Ministerul Justitiei din Romania a sesizat Curtea Constitutionala privind refuzul presedintelui, iar curtea l-a obligat pe seful statului sa semneze documentul. Anuntul a fost facut in aceasta dimineata, insa nu de Klaus Iohannis, ci de catre purtatorul sau de cuvant.

Madalina DOBROVOLSCHI, PURTATOR DE CUVAT AL PRESEDINTELUI ROMANIEI: “Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu poate face pasi inapoi de la statutul de rara in care exista suprematia Constitutiei. Intr-un stat de drept deciziile CCR trebuie toate respectate. Asfel, presedintele Romaniei a semnat azi decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef DNA.”

Pentru asta Iohannis a fost criticat dur de catre sustinatorii sai. Acum, interimatul la sefia DNA va fi asigurat de catre adjunctul lui Kovesi, pana cand procurorul general din Romania va delega o persoana. Iohannis a semnat decretul in urma unor acuzatii de abatere si incompetenta formulate impotriva sefei DNA de ministerul roman al justitiei.

Ministrul Toaderel Toader a acuzat-o pe Kovesi iarna trecuta, de autoritarism si de faptul ca procurori DNA au falsificat probe si au achitat un numar neprecizat de acuzati. Declarandu-se putin convins de aceste argumente, Iohannis s-a opus procedurii si este la randul sau amenintat cu destituirea de catre majoritatea parlamentara, care-l acuza de obstructionare.

Kovesi, laudata pentru ca a urmarit in justitie oficiali de rang inalt, a respins la randul sau acuzatiile. Considerata de catre sustinatorii sai drept un simbol al luptei impotriva coruptiei in Romania, Kovesi, in varsta de 44 de ani a fost numita in functie in 2016 de catre Klaus Iohannis.

Anterior, atat Comisia Europeana cat si Consiliul Europei au criticat procedura de revocare contra lui Kovesi. Presa internationala a scris ca ea a fost demisa din cauza presiunii Guvernului, criticat in nenumarate randuri de UE si de Consiliul Europei pentru reforma in sistemul judiciar.