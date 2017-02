Klaus Iohannis dupa intalnirea din Malta: Toti liderii europeni sunt interesati si ingrijorati de ce se intampla in Romania

UPDATE 17:00 Presedintele Romaniei a facut declaratii de la reuniunea din Malta.

SINTEZA DECLARATIILOR:

- am discutat 2 semne importante, in primul rand tema migratiei, apoi tema relatiei cu Statele Unite ale Americii. Ambele discutii au decurs intr-un ton foarte pozitiv, suntem uniti, doar impreuna putem sa rezolvam problemele cu care ne confruntam

- pozitia Romaniei in chestiunea migratiei: suntem dispusi sa ajutam, dar e important sa mergem la cauzele migratiei, sa ajutam tarile de unde vin migranti

- relatia cu SUA trebuie sa o pastram, pentru Romania e foarte speciala, parteneriatul strategic e vital. Am fost in favoarea unui parteneriat puternic.

- am avut in pauze foarte multe discutii cu aproape toti liderii europeni, lumea a vrut sa stie ce se intampla in Romania. Toti sunt interesati, sunt ingrijorati si spera ca Romania sa faca tot ce se poate pentru a ramane ferm pe calea statului de drept. Toti au apreciat ca romanii au voce puternica, au ramas impresionat cand le-am spus ca sute de mii de romani au iesit pentru a protesta pentru statul de drept. Toti ar regreta daca Romania ar face pasi ca sa o indeparteze de la statul de drept.

UPDATE 10:40 “E un summit important, asteptarile sunt mari, trebuie sa gasim o cale buna pentru Europa”, le-a spus Iohannis ziaristilor care il asteptau la intrare, comentand apoi evenimentele din tara. “Sunt foarte ingrijorat si trebuie sa recunosc, desi mi-e greu, ca situatia din Romania e foarte complicata. Dar, avem sute de mii de romani de-ai mei in strada si am incredere in ei, am incredere im Romania, si sunt convins ca vom gasi, trebuie sa gasim o solutie buna. Domnia legii si valorile europene trebuie sa primeze si asta cred ca se va intampla.” Iohannis a spus insa si ca “investitorii nu sunt amenintati si situatia economia e foarte buna si cred ca va ramane buna.”

Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, principalele teme de pe agenda reuniunii vizeaza dimensiunea externa a migratiei si pregatirea reuniunii liderilor Uniunii Europene, care va avea loc la Roma, in luna martie.

Situatia din Romania ar putea fi insa si ea discutata de sefii de state prezenti la Consiliu. Iohannis a spus joi, intrebat de presa in legatura cu reactiile europene la modificarea Codurilor penale, ca „cu siguranta maine voi avea foarte multe discutii informale, fiindca oamenii vor vrea sa stie, vor dori sa stie ce se intampla in Romania".

De altfel, la reuniune a ajuns deja si Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, care avertiza miercuri ca "lupta impotriva coruptiei trebuie sa avanseze, nu sa fie subminata. Urmarim cu foarte mare ingrijorare evolutiile recente din Romania."

Si cancelarul german Angela Merkel a ajuns la reuniunea informala. Merkel a criticat in termeni duri atat ordonanta ce modifica Codul penal, cat si proiectul privind gratierea. "Daca lupta impotriva coruptiei este slabita si domnia legii, ca si politica de reforme, puse sub semnul intrebarii, se transmite un semnal foarte gresit” dinspre Bucuresti, a transmis cancelarul de la Berlin.

Potrivit comunicatului oficial de la Cotroceni, presedintele Iohannis va exprima sustinerea deplina pentru o politica de migratie sustenabila a UE, prin asigurarea unui control efectiv al granitelor externe ale Uniunii si prin reducerea semnificativa a fluxurilor migratorii spre Europa. De asemenea, seful statului va insista pentru necesitatea identificarii unor solutii pe termen lung pentru combaterea cauzelor profunde ale migratiei.

Totodata, presedintele Klaus Iohannis se va pronunta pentru intensificarea dialogului si a cooperarii cu statele din nordul Africii, cu scopul prevenirii migratiei ilegale spre Europa si pentru mentinerea in atentie atat a rutei central-mediteraneene, cat si a celei est-mediteraneene. In ceea ce priveste finantarea masurilor avute in vedere pentru gestionarea migratiei, presedintele Iohannis va pleda pentru utilizarea mai eficienta si coerenta a instrumentelor financiare deja existente la nivelul UE dedicate acestui scop.