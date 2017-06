Klaus Iohannis, la Casa Alba: "Am vorbit despre vizele pentru romanii care merg in SUA". Donald Trump l-a contrazis

Sinteza declaratiilor facute de Klaus Iohannis, la conferita de presa de Casa Alba:

- Sunt foarte bucuros ca am avut o intalnire atat de fructuoasa si aceasta se datoreaza calitatilor dumneavoastra de lider si parteneriatului nostru puternic. Acest parteneriat a contribuit foarte mult la ceea ce a devenit Romania astazi si nu numai ca trebuie sa continue, ci trebuie sa devina si mai puternic decat este;

- Ati mentionat terorismul. Sunt foarte multumit ca datorita calitatilor dvs. de lider NATO a decis sa lupte impotriva terorismului. Trebuie sa purtam impreuna povara in cadrul NATO;

- Romania e foarte constienta de faptul ca suntem in est si ca ne bazam foarte mult pe parteneriatul cu dvs pentru ca nu putem sa rezistam acolo fara SUA, nu putem rezista acolo singuri. Cred ca e in interesul dvs dl presedinte sa aveti un partener puternic in UE;

- Legatura transatlantica sta la baza civilizatiei occidentale. NATO si UE nu trebuie sa fie in concurenta, ci trebuie sa colaboreze, pentru a face si NATO si Europa mai puternice;

- Am decis ca parteneriatul nostru sa fie mai puternic, mai bun, si acest lucru va duce la un schimb mai accentuat din punct de vedere economic.

Iohannis: Toata lumea e ingrijorata de actiunile Rusiei; e nevoie de un dialog pentru descurajarea acesteia

Presedintele Klaus Iohannis a declarat in cadrul conferinte de presa comuna cu liderul SUA, Donald Trump, ca toata lumea este ingrijorata de actiunile Rusiei, dar este nevoie de un dialog care trebuie sa duca la o solutie fezabila pentru descurajarea Rusiei.

"Toata lumea este ingrijorata, dar a fi ingrijorat trebuie sa te duca catre a fi pregatit. Trebuie sa fim foarte clari, foarte deschisi daca vorbim despre Rusia si cu Rusia. In opinia mea, avem nevoie de dialog, dar, pe de alta parte, avem nevoie de ceea ce noi toti am decis la NATO - o descurajare a Rusiei. Un dialog ar trebui sa duca catre o solutie fezabila”, a afirmat Klaus Iohhannis, intrebat cat de ingrijorati ar trebui sa fim pentru ceea ce face Rusia.

Klaus Iohannis: Am vorbit despre vizele pentru romanii care merg in SUA. Trump l-a contrazis

Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la conferinta de presa comuna cu liderul SUA, Donald Trump, ca in cadrul intalnirii pe care au avut-o la Casa Alba el a mentionat si aspectul privind vizele pentru romani si, cel mai probabil, se va avansa in aceasta privinta, in conditiile in care exista tot mai multi cetateni care vin din Romania in Statele Unite ale Americii. Donald Trump a afirmat, in schimb, ca nu s-a discutat despre programul Visa Waiver.

"Am mentionat acest aspect, dar l-am mentionat si in timpul altor intalniri pentru ca este important pentru noi, este important pentru romanii care vor sa vina in SUA. Tot mai multi oameni vin din Romania in SUA, unii vin ca turisti, unii vin pentru afaceri, cei care vin pentru afaceri ar trebui incurajati. Asa ca problema vizelor ar putea fi important sa o discutam si probabil ca vom avansa in aceasta privinta”, a afirmat Klaus Iohannis, intrebat daca in cadrul intalnirii de la Casa Alba a discutat si despre programul Visa Waiver.

Presedintele SUA, Donald Trump, a spus insa ca nu au avut nicio discutie privind vizele pentru cetatenii romani. "Nu am discutat, dar in mod cert vom discuta”, a precizat liderul SUA.