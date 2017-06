Klaus Iohannis, vizita istorica la Casa Alba. Donald Trump: "Romania, membru valoros al coalitiei impotriva ISIS" - VIDEO

Conferinta comuna de presa Klaus Iohannis - Donald Trump poate fi urmarita LIVE aici

Urmariti pe www.stirileprotv.ro desfasurarea evenimentelor:

UPDATE 22:00 Mesajul lui Klaus Iohannis in conferinta de presa:

-Sunt foarte bucuros ca am avut o intalnire atat de fructuoasa si aceasta se datoreaza calitatilor dvs de lider si parteneriatului nostru puternic. Acest parteneriat a contribuit foarte mult la ceea ce a devenit Romania astazi si nu numai ca trebuie sa continue, ci trebuie sa devina si mai puternic decat este

-Ati mentionat terorismul. Sunt foarte multumit ca datorita calitatilor dvs de lider NATO a decis sa lupte impotriva terorismului. Trebuie sa purtam impreuna povara in cadrul NATO

-Romania e foarte constienta de faptul ca suntem in est si ca ne bazam foarte mult pe parteneriatul cu dvs pentru ca nu putem sa rezistam acolo fara SUA, nu putem rezista acolo singuri. Cred ca e in interesul dvs dl presedinte sa aveti un partener puternic in UE

- Legatura transatlantica sta la baza civilizatiei occidentale. NATO si UE nu trebuie sa fie in concurenta, ci trebuie sa colaboreze, pentru a face si NATO si Europa mai puternice

-Am decis ca parteneriatul nostru sa fie mai puternic, mai bun, si acest lucru va duce la un schimb mai accentuat din punct de vedere economic

UPDATE 21:50 Mesajul lui Donald Trump in conferinta de presa:

-Este o onoare sa primesc un prieten. Americanii si romanii au foarte multe in comun, dragostea pentru libertate Astazi reafirmam si sarbatorim un parteneriat strategic care a inceput acum peste 20 de ani

-Vizita vine intr-un moment important Vom lupta pentru a intari aliantele noastre, pentru a crea noi prietenii si pentru a ne alia in lupta impotriva teorismului

-Nu putem tolera aceste violente.M-am adresat liderilor musulmani si vrem ca jucatorii cheie din regiune sa lupte impotriva terorismului

-Avem nevoie de sustinere militara si chiar si morala. Din pacate, exista fondatori ai acestui terorism la un nivel foarte inalt

- Am decis ca a venit vremea sa ii cerem Qatarului sa opreasca finantarea terorismului si ideologia extremista. Cer tuturor natiunilor sa inceteze imediat sa sustina terorismului, sa nu mai invete oamenii sa omoare alti oameni-Este prioritatea mea, e datoria mea ca presedinte sa asigur siguranta poporului nostru.Trebuie sa oprim finantarea, sa nu mai invatam oamenii sa urasca si sa incercam sa oprim aceste crime

-Trebuie sa cerem unitatea natiunilor responsabile, cerem Qatarului si celorlalte tari din regiune sa faca mai mult si mai repede. Multumesc Arabiei Saudite, a fost un summit istoric. Sper sa fie inceputul sfarsitului finantarii terorismului

-Vreau sa multumesc poporului roman pentru tot ce a facut pentru a contribui la lupta impotriva amenintarii terorismului. Au problemele lor, au evoluat foarte mult

- Romania e un membru valoros al coalitiei in lupta impotriva ISIS. Multi dintre cetatenii dvs au platit cu viata si americanii onoreaza sacrificiul lor

-Romania a crescut cheltuielile militare la aproape 2% din PIB. Speram ca si alte natiuni sa urmeze exemplul Romaniei

-Incep sa vina bani catre NATO, alte tari incep sa-si dea seama ca e timpul sa contribuie. Sunt un avocat al intaririi aliantei NATO printr-o mai mare responsabilitate a statelor membre

-Aplaud curajul dvs, eforturile dvs de a lupta impotriva coruptiei si de a proteja statului de drept. E nevoie sa cream un mediu in care comertul sa infloreasca si cetatenii sa prospere. Viitorul relatiilor dintre Romania si SUA e foarte luminos

-Imi doresc sa intarim alianta noastra cu tara dvs si elgaturile dintre cele doua popoare

UPDATE 21:35: ”Este o mare placere si onoare sa fiu aici si astept cu nerabdare discutiile despre parteneriatul nostru”, a spus, la randul sau, Klaus Iohannis, inainte de convorbirile cu presedintele SUA.

UPDATE 21:30 In primele minute ale intalnirii, la care si jurnalistii au avut acces, Donalt Trump a urat bun venit unui "mare aliat" si a vorbit despre un parteneriat excelent dintre Romania si SUA.

Imediat dupa sosire, Trump l-a condus pe Iohannis in biroul oval. Presedintele american a salutat parteneriatul strategic dintre cele doua state. "Sunteti un aliat adevarat, o tara minunata si avem o relatie excelenta, iar aceasta relatie a devenit si mai buna", i-a spus Donald Trump lui Klaus Iohannis.

UPDATE 21:00 Klaus Iohannis a sosit la Casa Alba unde este primit de Donald Trump. Momentul in care cei doi sefi de stat si-au dat mana

UPDATE 20:00 Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit vineri seara, la Washington, cu secretarul de stat american Rex Tillerson.

Mizele intalnirii Iohannis - Trump la Casa Alba

Klaus Iohannis este primul lider din Europa de Est care este primit de noul presedinte american. Seful statului roman se afla de mai multe zile in vizita in SUA, el intalnindu-se deja cu seful CIA si cu congresmanii americani, iar intrevederea cu Trump va fi precedata de intalnirea cu secretarul de Stat Rex Tillerson.

Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de catre Donald Trump la ora locala 14.00 (21.00, ora Romaniei). Dupa ce va semna in Cartea de Onoare, presedintele roman va avea convorbiri tete-a-tete cu Trump timp de zece minute. Ulterior, vor incepe convorbirile oficiale care vor dura pana la ora 15.05. Iohannis va sustine declaratii de presa pe tema intalnirii la ambasada romana de la Washington.

Intrevederea tete-a-tete dintre Iohannis si Trump si conferinta de presa din gradina rozelor, la Casa Alba, reprezinta punctul culminant al vizitei de lucru de o saptamana in America a presedintelui Romaniei. Este pentru prima data in ultimii 30 de ani, cand un presedinte roman sustine o conferinta de presa comuna cu omologul american, la Casa Alba, chiar daca si alti trei sefi de stat romani au fost primiti in capitala americana.

Interesul americanilor si al intregii lumi pentru conferinta din aceasta seara este urias. Donald Trump iese in fata ziaristilor, alaturi de presedintele Iohannis, pentru prima data dupa scandalul urias de joi. Audiat de comisia pentru servicii secrete din Senat, fostul sef FBI, James Comey l-a facut in nenumarate randuri mincions pe presedintele SUA si a vorbit despre implicarea rusilor in alegerile prezidentiale, dar si ca Trump ar fi vrut ca un consilier de-al lui, cercetat de FBI pentru legaturi cu rusii, sa fie lasat in pace.

Iulian Chifu, analist de politica externa: "Greutatea strategica a Romaniei este probabil cea mai importanta. Din acest punct de vedere cred ca pot aparea avantaje si de intarire a relatiilor securitare, de extindere a relatiilor de natura economica cu Statele Unite."

Dupa summit-ul NATO de la Bruxelles, multi lideri est-europeni si-ar fi dorit sa fie primiti la Washington, in conditiile in care relatiile Americii cu partenerii puternici si traditionali din Alianta Nord-Atlantica se racesc.

Prilejul este cifra rotunda de 20 de ani, cati au trecut de cand Bill Clinton lansa in Piata Universitatii din Bucuresti parteneriatul strategic Romania-America. Intre timp, tara noastra nu numai ca a intrat in NATO, dar este ultimul avanpost al Aliantei si lumii occidentale in fata unei Rusii din ce in ce mai agresive si expansioniste.

Dan Dungaciu, analist de politica internationala "Evident ca o asemenea intalnire te pune pe un tip de harta care-ti ofera pontetialitati. Romania devine in aceasta regiune un element important pe o axa care deocamdata nu este foarte limpede, as spune ca mai degraba pe o axa care trece si prin Moscova. Din punctul acesta de vedere Romania are atuuri in plus pentru ca in comparatie cu vecinii, cum va spuneam, consistenta strategica a Romaniei este probata."

Mai presus de orientarea pro-americana declarata, sa nu uitam un alt lucru, extrem de important. In Romania se afla amplasate deja rachetele scutului american, urmand ca de la anul si Polonia sa gazduiasca intr-o baza militara al doilea sistem de armament al scutului anti-racheta.

Asta in conditiile in care, Germania, de exemplu, care gazduieste cele mai mari baze americane din Europa, pare sa se afle intr-un proces de racire a relatiilor, chiar daca Angela Merkel a fost al doilea lider european, primit la Casa Alba, dupa ce Donald Trump a devenit presedinte.