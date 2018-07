Kozak revine. Autorul planului de federalizare a Republicii Moldova - numit reprezentantul lui Putin pe domeniul dezvoltarii relatiilor comercial-economice cu tara noastra

Decretul liderului de la Kremlin a fost semnat astazi.

Actualul vicepremier, Dmitri Kozak, este autorul planului Kozak din 2003, fiind atunci in functia de consilier al lui Vladimir Putin.

Documentul prevedea rezolvarea problemei transnistrene prin federalizarea Republicii Moldova.

Memorandumul a fost respins de presedintele de atunci Vladimir Voronin in ultimul moment, chiar inainte de a fi semnat. Tot astazi Putin a anulat decretul privind numirea vicepremierului rus Dmitri Rogozin, in functia de reprezentant special pentru regiunea transnistreana.

Cine e Dmitri Kozak

Dmitri Kozak a coordonat si campania pentru alegerile prezidentiale din Rusia din 2004, dar si organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Soci, iar in 2008 era considerat posibilul succesor al lui Putin (loc ocupat apoi de Medvedev). La fel ca presedintele rus, si Kozak provine din serviciile secrete: potrivit Moscow Times, actualul vicepremier si-a inceput cariera in anii ’70 in GRU, serviciul de informatii al armatei.

Mai semnificativ, Kozak a fost insarcinat si cu integrarea in Rusia a unei alte regiuni desprinsa din Ucraina – Crimeea. Iar acum mai bine de un deceniu s-a ocupat de o alta regiune disputata, Transnistria, in calitate de reprezentant special al Kremlinului (functia detinuta acum de Dimitri Rogozin). In 2003, a propus asa-numitul “memorandum Kozak”, o solutie pentru rezolvarea conflictului intre Moldova si Transnistria, care a dus la proteste dincolo de Prut.

Planul de federalizare a Moldovei

Planul elaborat de Kozak presupunea transformarea tarii intr-o republica federala cu un “Senat” in care moldovenii si separatistii ar fi avut reprezentare egala. De asemenea, trupele ruse ar fi urmat sa stationeze pe teritoriul tarii pana in 2023.

Desi initial presedintele moldovean Voronin a fost de acord cu memorandumul, preconizandu-se si o vizita a lui Putin la Chisinau pentru semnarea documentului, ulterior, la presiunea Cccidentului si a opozitiei de la Chisinau, planul a fost respins. Aceeasi soarta a avut, in 2005, un al doilea memorandum Kozak.

Numarul 2 in Comisia rusa care administreaza, de facto, regiunile separatiste din estul Ucrainei este Serghei Nazarov (foto jos), adjunct al ministrului Dezvoltarii Economice a Federatiei Ruse. Potrivit CV-ului sau oficial, Nazarov nu e insa economist, ci ofiter, cu 10 ani de cariera militara la activ. Ulterior, s-a reconvertit in specialist in relatiile economice dintre Rusia si alte republici ex-sovietice. Nazarov colaboreaza cu Kozak si in gestionarea Crimeei.

