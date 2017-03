Kremlinul a blocat accesul la pagini de Internet care promoveaza noi proteste la Moscova: "Fac apel la dezordine"

Demonstratia este anuntata la o saptamana dupa cel mai mare protest antiguvernamental din ultimii ani incheiat duminica trecuta cu sute de arestari, intre care si arestarea liderului opozitiei ruse - Alexei Navalnii.

Organizatorii protestului de duminica se descriu online drept “oameni tineri si studenti obisnuiti de la Moscova” si spun ca nu au nicio legatura cu Navalnii. Acesta ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea de 15 zile pentru rolul sau in organizarea protestelor din 26 martie.

Pana vineri dupa-amiaza, circa 2.000 de persoane s-au inscris online pentru a participa la protestul studentilor, despre care autoritatile afirma ca este ilegal deoarece initiatorii sai nu au cerut permisiunea pentru organizarea sa sau nu cazut de acord cu acestea in legatura cu locatia sau momentul in care are loc demonstratia.

O copie a unei scrisori a biroului procurorului general catre autoritatea de reglementare a comunicatiilor, Roskomnadzor, a fost publicata online vineri, in care se cere blocarea accesului la cinci pagini de Internet, despre care se afirma ca fac apel la “dezordine” si “activitati extremiste”.

Trei din cele cinci pagini de Internet au fost blocate vineri dupa-amiaza. Presedintele Vladimir Putin, care este asteptat sa candideze pentru un al patrulea mandat de presedinte anul viitor, a criticat joi protestele antiguvernamentale, spunand ca orice persoana care a incalcat legea trebuie pedepsita.