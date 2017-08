Kremlinul a calificat drept inacceptabila decizia autoritatilor de la Chisinau de a-l declara pe Dmitri Rogozin persona non grata: "In spatele acestei provocari a stat Plahotniuc"

Kremlinul a calificat drept inacceptabila decizia autoritatilor de la Chisinau de a-l declara pe Dmitri Rogozin persona non grata. In mod surprinzator, vicepremierul rus nu a facut pana acum niciun comentariu. In schimb, intrun interviu acordat pentru postul NTV Moldova, Rogozin spune ca pregateste sanctiuni impotriva celor care l-au impiedicat sa ajunga pe 28 iulie la Chisinau.