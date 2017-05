Kremlinul a incercat sa il influenteze pe Trump prin consilierii sau. Primele informatii din ancheta serviciilor americane

Oficiali rusi de rang inalt in domeniul informatiilor si politici au discutat anul trecut despre cum sa-l influenteze pe Donald Trump, la acea vreme candidat la presedintie, prin intermediul mai multora dintre consilierii sai, dezvaluie The New York Times (NYT), citat de DPA.

Oficiali rusi ”pareau increzatori” in faptul ca generalul in retragere Michael Flynn si directorul campaniei de la acea vreme Paul Manafort ”ar fi putut sa fie folositi sa ajute la determinarea opiniilor lui Trump despre Rusia”, scrie cotidianul, citand actuali si fosti oficiali americani neidentificati.

Aceste informatii au fost culese la inceputul unei anchete cu privire la incercari ale Rusiei de a influenta alegerile prezidentiale americane.

Atat Manafort, cat si Flynn au respins acuzatii de complicitate cu Moscova.

Fostul director CIA John Brennan a declarat marti, intr-o audiere in Congres, ca este ingrijorat de dezvaluirea unor informatii despre contacte care au avut loc anul trecut intre membrii echipei de campanie a lui Trump si Rusia.

Insa, la insistenta congresmenilor, el a subliniat ca nu poate sa spuna daca a existat o complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si rusi si ca acest lucru este necesar sa fie stabilit de FBI.

Trump le-a spus ministrului de Externe Serghei Lavrov si ambasadorului rus la Washington Serghei Kisliak ca demiterea lui James Comey de la conducerea politiei federale (FBI) a scazut presiunile exercitate asupra sa de anchetei Biroului Federal pentru Investigatii cu privire la un presupus amestec rus in alegeri si cu privire la legaturile Trump-Rusia, a dezvaluit NYT saptamana trecuta.

Trump i-ar fi cerut lui Comey sa abandoneze ancheta FBI cu privire la Flynn, care a demisionat din postul de consilier al presedintelui pe probleme de securitate nationala dupa doar 25 de zile de la preluarea functiei.