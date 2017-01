Kremlinul acuza Casa Alba de "vanatoare de vrajitoare". Trump a folosit exact aceeasi expresie cu 3 zile inainte

Acuzatiile ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale din SUA "amintesc de o vanatoare de vrajitoare", a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters si AFP.

Vorbind intr-o conferinta telefonica, Peskov a declarat de asemenea reporterilor ca versiunea publicata a unui raport al serviciilor de informatii americane ce detaliaza o presupusa operatiune rusa avand ca tinta alegerile din SUA este neprofesionista si nu contine nimic substantial.

"Aceste acuzatii au inceput sa ne oboseasca de-a dreptul", a insistat Peskov. El a denuntat de asemenea "amatorismul" acestor acuzatii de piraterie informatica avand ca scop sa influenteze campania electorala americana.

"Aceste acuzatii sunt absolut nefondate" si "amintesc cu adevarat de o vanatoare de vrajitoare", a conchis purtatorul de cuvant al Kremlinului.

Si presedintele ales al SUA, Donald Trump, a folosit aceeasi expresie pentru a denunta atentia excesiva acordata in SUA atacurilor cibernetice din timpul campaniei electorale atribuite Rusiei, dand de inteles ca obiectivul acestora este de a-l slabi politic. „Recent, China a atacat cibernetic 20 de milioane de nume din Administratie", a declarat Donald Trump pentru New York Times, intr-un interviu publicat vineri. "De ce nimeni nu vorbeste despre aceastaa E o vanatoare de vrajitoare politica".

Evocandu-i pe adversarii sai democrati, Donald Trump a declarat: "Ei au fost invinsi in mod dur in timpul alegerilor. Am castigat mai multe comitate decat Ronald Reagan". "Le este rusine. Intr-un anumit fel, aceasta este o vanatoare de vrajitoare", a insistat el.

Ulterior, insa, Trump,a acceptat concluziile serviciilor de informatii americane conform carora Rusia a fiost in spatele atacurilor cibernetice din timpul alegerilor americane, a afirmat seful de cabinet al lui Trump, Reince Priebus, citat de Reuters. Priebus a mai spus ca SUA ar putea actiona in consecinta.