Kremlinul acuza Romania ca incalca tratatele internationale. Rachetele care ar ameninta Rusia

Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat sambata ca sistemul antiracheta instalat de trupele americane in Romania, precum si cel care urmeaza sa fie operationalizat in Polonia, reprezinta o incalcare a Tratatului Fortelor Nucleare cu Raza Medie de Actiune (INF), semnat in 1987 de catre Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov, transmite Reuters.

In mai 2016, trupele americane au activat sistemul antiracheta in valoare de 800 milioane de dolari de la baza Deveselu, iar un al doilea sistem asemanator ar urma sa fie instalat in Polonia.

Cele doua scuturi antiracheta sunt considerate vitale pentru apararea Europei, dar liderii rusi au sustinut ca ameninta arsenalul nuclear al Rusiei.

De asemenea, reprezentantii ministerului rus de Externe au declarat ca scuturile antiracheta reprezinta o incalcare a Tratatului Fortelor Nucleare cu Raza Medie de Actiune (INF).

Acest tratat a fost semnat la finele anilor '80 pentru a permite eliminarea rachetelor balistice cu raza scurta si medie de actiune, echipate cu focoase nucleare sau conventionale.