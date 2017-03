Kremlinul spera ca Ucraina va anula decizia prin care Iuliei Samoilova i-a fost interzisa intrarea in tara. Reactiile politicienilor si interpretilor rusi - VIDEO

Decizia luata ieri de Serviciul ucrainean de Securitate a starnit o serie de reactii din partea politicienilor, dar si a interpretilor rusi. Unii dintre ei au spus ca masura a fost luata din motive politice, iar altii au propus ca Ucraina sa fie privata de dreptul de a gazdui Eurovisionul.

Elena DRAPEKO, DEPUTAT DUMA DE STAT: ”La ce altceva ne puteam aştepta de la ei? Când se discuta despre faptul dacă trebuie să participăm la Eurovisionul organizat în Ucraina, eu am fost unul dintre cei care spuneau că nu trebuie sa mergem încolo. Nu ne aşteaptă nimic bun.”

Filip KIRKOROV, INTERPRET RUS: ”Toţi oamenii care vor ieşi pe scena de la Kiev, să spuneţi o frază foarte importantă: “Această piesă se dedică Iuliei Samoilova, fata în scaun cu rotile, de care aici toţi se tem.”

Dmitrii Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus spune ca asteapta ca Kievul sa anuleze decizia luata ieri si ca reprezentanta Rusiei sa participe la concurs. Pe de alta parte, presa scrie ca Iulia Samoilova va participa la Eurovisionul de anul viitor, daca in acest an ajunge la Kiev. In semn de boicot, posturile TV din Rusia au anuntat ca nu vor transmite in direct concursul muzical.

Iulia Samoilova nu va putea merge in Ucraina timp de trei ani. Interdictia i-a fost pusa de Serviciul ucrainean de Securitate, care a anuntat ca tanara a incalcat legislatia tarii atunci cand a cantat in Crimeea, in 2015, fara permisiunea autoritatilor de la Kiev.