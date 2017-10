Ksenia Sobciak se va bate cu Vladimir Putin. Ea si-a anuntat intentia de a candida la functia de presedinte. Cum a reactionat liderul de la Kremlin - VIDEO

Ksenia SOBCIAK, PREZENTATOARE: ”Numele meu este Ksenia Sobciak. Am 36 de ani si ca orice cetatean al Rusiei am dreptul sa candidez la functia de presedinte. Eu am decis sa folosesc acest drept.”

Dupa mai multe saptamani de speculatii pe seama candidaturii sale, Ksenia Sobciak a anuntat oficial ca vrea sa candideze la alegerile prezidentiale. Fiica fostului primar al orasului Sankt-Petersburg sustine ca a luat aceasta decizie pentru ca de mai multi ani asteapta schimbari care insa nu mai au loc. In plus, s-a saturat sa vada pe lista de candidati aceleasi persoane.

Ksenia SOBCIAK, PREZENTATOARE: ”Cand aveam 18 ani, Vladimir Putin a devenit presedintele Rusiei. Copiii care s-au nascut in acel an, vor merge la vot in acest an. Ganditi-va la acest lucru.”

Ksenia Sobciak s-a calificat drept – candidatul impotriva tuturor.

Ksenia SOBCIAK, PREZENTATOARE: ”Indiferent de ce ar promite ei si ce ar sustine, noi vom fi impotriva, impotriva lor.”

Dupa anunt, politicienii rusi au reactionat. Vladimir Jirinovski a spus ca participarea Kseniei la alegeri va transfora scrutinul intr-un reality show, facand aluzie la faptul ca in trecut Sobciak a fost prezentatoarea unei emisiuni de divertisment. Deputatii din partidul comunist au spus ca nu vad in Sobciak un adversar. Inainte de a-si anunta intentia de a candida, purtatorul de cuvant al presedintelui rus a spus ca nu vede in asta o problema.

Dimitrii PESKOV, PURTATOR DE CUVANT: ”Ksenia este cetatean al Federatiei Ruse si conform Constituiei, poate candida la functia de presedinte. Ksenia este o persoana talentata, in ultimii ani a capatat experienta.”

Intr-un interviu acordat astazi postului Tv.Rain unde lucreaza, Ksenia Sobciak a spus ca la o intalnire avuta acum cateva zile cu Vladimir Putin, i-a transmis acestuia ca vrea sa candideze la functia de presedinte, iar liderului rus nu i-ar fi placut ideea. Ksenia Sobciak este foarte cunoscuta in Rusia. Ea s-a remarcat prin declaratiile scandaloase facute in presa, ori prin relatarile despre viata sa amoroasa. Din 2011, a devenit un activist politic, participand la protestele opozitiei. Ulterior a devenit prezentatoare la postul TV.Rain.

Tatal Kseniei, Anatolii Sobciak a fost primul primar al orasului Sankt Petersburg ales in mod democratic. Alegerile prezidentiale din Rusia vor avea loc pe 18 martie 2018. Vladimir Putin nu a anuntat deocamdata daca va candida pentru al patrulea mandat. Cel care isi doreste foarte mult sa-l inlocuiasca pe Putin este opozantul Alexei Navalnai, care insa nu va fi pe lista candidatilor. Comisia electorala din Rusia a anuntat ca acesta nu poate candida din cauza unei condamnari la 5 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri.