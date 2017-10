Kurzii si aliatii lor au preluat controlul asupra capitalei ISIS, Raqqa. Peste 3.000 de oameni, ucisi in lupte - FOTO/VIDEO

Luptele s-au încheiat, iar alianţa miliţiilor arabe şi kurde au „curăţat” zona de mine şi de jihadiştii rămaşi, a declarat Rojda Felat, comandantul campaniei Raqqa pentru Forţele Democrate Siriene (SDF), notează Reuters. Comandanţii kurzi spun că 99% din oraş a fost eliberat, în vreme ce şeful operaţiunii americane, colonelul Ryan Dillon, vorbeşte de numai 90%.



3,250 de oameni ar fi fost ucişi în bătălia pentru Raqqa, între care mai mult de o treime civili.



Declararea oficială a proclamării victoriei asupra fostei capitale ISIS, Raqqa, va fi în curând făcută, odată ce oraşul va fi curăţat de mine şi de orice are legătură cu celulele organizaţiei Stat Islamic, a declarat Talal Silo, purtătorul de cuvânt al Forţele Democrate SirieneSDF.



Militarii au înlăturat steagul negru a Statului Islamic de pe clădirile oraşului Raqqa.

Căderea capitalei jihadiste Raqqa reprezintă un simbol în lupta împotriva terorismului.

Statul Islamic şi-a pierdut cea mai mare parte a teritoriului său în Siria şi Irak în acest an, inclusiv posesia cea mai importantă, Mosul. În Siria, a fost forţat să se întoarcă într-o fâşie a văii Eufrat, înconjurată de deşert.

SDF, susţinută de o alianţă internaţională condusă de SUA, s-a luptat din luna iunie pentru a prelua controlul asupra oraşul controlat de jihadişti. Zona este recunoscută ca fiind un spaţiu de planificare a atacurilor în străinătate.

Un martor a declarat pentru Reuters că luptătorii au sărbătorit pe străzi, scandând slogane. În plus, luptătorii şi comandanţii s-au îmbrăţişat pentru a marca victoria, într-un peisaj brăzdat de clădiri ruinate.

