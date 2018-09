L-au luat la pumni chiar in timpul unei transmisiuni in direct. A patit-o un propagandist al Kremlinului, care facea un live pentru o emisiune televizata din Rusia din regiunea separatista Donetk - VIDEO

"Ceea ce si tu ai descris, si luptele si nu doar luptele. Spune-mi... -Ce se intampla? Domamne! -Ia te uita. -Ce se intampla?”

Incidentul s-a produs ieri in timpul unei transmisiuni in direct pentru o emisiune televizata la postul de televiziune rus “Pervii kanal”. Din imagini se vede ca la un moment dat cineva il apuca pe cel care vorbeste in direct de haina si il trage intr-o parte.

Acesta ignora agresorii si isi continua live-ul, in timp ce in spatele lui se vede cum un barbat in uniforma militara se bate cu un alt individ. Cunoscut drept un propagandist al Kremlinului, Semion Pegov a declarat ulterior ca cineva a vrut sa-l provoace intentionat.

“Totul e bine. A fost o provocare din partea unui om neadecvat in uniforma.”

La emisiunea pentru care Simion Pegov intrase in direct se discuta subiectul omorului liderului separatist din Donetk, Aleksandr Zaharcenko, care pe 31 august a sarit in aer cu tot cu o cafenea din regiune.