La Adunarea Generala a ONU, Porosenko a declarat ca Rusia este tara care se afla in conflict cu aproape toti vecinii sai. Filip s-a intalnit cu mai multi sefi de stat - VIDEO

Acuzatii dure la adresa Moscovei au rasunat la Adunarea Generala a ONU. Petro Porosenko a declarat ca Rusia este, probabil, singura tara din lume care se afla in conflict cu aproape toti vecinii sai. In acest context, liderul de la Kiev spune ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii internationale. Tot in cadrul Adunarii Generale, premierul Pavel Filip, s-a intalnit cu mai multi sefi de stat, printre care Klaus Iohannis si Recep Erdogan.