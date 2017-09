La Adunarea Generala a ONU, Porosenko a declarat ca Ucraina si SUA au pus bazele unei cooperari stranse in domeniul militar. Trump l-a indemnat pe acesta sa aiba grija de businessmanii americani - VIDEO

“- Ne bucuram de companiile americane pe piata ucraineana, de crearea a sute de mii de locuri de munca atat in Ucraina, car si in SUA. Acesta este rezultatul coperarii eficiente dintre natiunile noastre.“ Companiile vad un potential mare in Ucraina. Asa ca, sa aveti grija de ele. “

Potrivit lui Porosenko, in afara de progresul economic, Ucraina si SUA coopereaza intens si in domeniul militar.

“- Aveti nevoie de mai mult ajutor militar din partea SUA? - Avem o cooperare buna privind domeniul de securitate si aparare. Suntem satisfacuti.“

Cei doi sefi de stat, insa, au evitat intrebarile jurnalistilor, privind Rusia si implicarea Kremlinului in estul Ucrainei.

Asta desi ieri, la Adunarea Generala a Natiunilor Unite, Petro Porosenko a adus acuzatii dure la adresa Moscovei, despre care a spus ca reprezinta cel mai mare pericol pentru securitatea internationala.

Raspunsul Rusiei nu a intarziat. Vladimir Putin a refuzat sa participe la intrunire, iar pozitia Rusiei a fost expusa de ministrul de externe, Serghei Lavrov.

Serghei LAVROV, MINISTRUL DE EXTERNE RUSIA: “- Vestul si-a construit politicile avand principiul: Cine nu este cu noi este impotriva noastra. A raspandit cu usurinta NATO spre est, provocand instabilitate pe teritoriul post-sovietic si promovand intentiile anti-ruse. Pe asemenea politici, s-a amplificat conflictul din estul Ucrainei.“

Prima zi a Adunarii Generale ONU a fost marcata de incidente violente. La intalnirea lui Recep Erdogan cu cetatenii turci de la New York, cineva din multime a strigat ca liderul Turciei ar fi un terorist si ca trebuie sa paraseasca fotoliul de presedinte.

Timp de o saptamana, la New York, se vor afla 193 sefi de stat si de guvern.