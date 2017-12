La aproape o saptamana de cand SUA a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, protestele si violentele nu mai contenesc Orientul Mijlociu - VIDEO

Militarii israelieni au anuntat ca un sistem de aparare aeriana a interceptat noaptea trecuta o racheta lansata din Fasia Gaza, care a fost distrusa si nu a provocat pagube materiale sau victime. La cateva ore de la acest incident a venit raspunsul Israelului. Mai multe avioane au bombardat pozitii ale gruparii palestiniene Hamas in Fasia Gaza. Doi oameni ar fi murit, scrie presa straina.

In ultimele zile s-au inregistrat mai multe cazuri de acest fel. Dupa ce Donald Trump a anuntat ca recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, liderul gruparii Hamas a facut apel la o revolta a palestinienilor si a calificat decizia luata de presedintele american drept “o declaratie de razboi”.

De miercurea trecuta, protestele de strada in Ierusalim, Fasia Gaza, Cisiordania, dar si alte tari musulmane nu se mai opresc.Ambianta

In pofida manifestatiilor violente si a criticilor venite din partea Uniunii Europene, oficialii israelieni se declara multumiti de decizia luata de presedintele american. Donald Trump este primul sef de stat care recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, de la infiintarea acestui stat, in 1948.