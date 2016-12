La bordul avionului rus prabusit duminica in Marea Neagra nu a fost nicio explozie sau incendiu. Au fost examinata cutiile negre - VIDEO

Serghei BAINETOV, SEFUL DEPARTAMENTULUI PENTRU SIGURANTA AVIATICA: ”După descifrarea datelor recuperate din înregistrătorul de voce, am ajuns la concluzia că nu a existat nicio explozie la bord. Vă pot spune sigur. Însă un atac terorist nu înseamnă doar o explozie. Pot exista şi alte cauze, aşa că nu excludem această versiune încă.”

Primele concluzii vor putea fi facute publice la sfarsitul lunii ianuarie. Intre timp, autoritatile au anuntat ca echipele de salvare au incheiat etapa princiapala a cautarilor, ridicand din Marea Neagra fragmente ale avionului. Au mai ramas de recuperat doar mici parti ale aparatului. Cautarile totusi vor continua pentru a gasi toate cadavrele si fragmente umane.

Pe de alta parte, autoritatile ruse sunt idignate de caricaturile aparute in ziarul francez de satira, Charlie Hebdo, pe tema prabusirii avionului. In una din ele este desenat un avion in cadere si un artist care canta. Desenul este insotit de mesajul “Repertoriul corului Armatei Rosii se extinde.”

Al doilea desen, care arata, de asemenea, un avion in cadere, are mesajul “Vesti rele... Putin nu a fost inauntru”. Oficialii rusi au criticat gestul jurnalistilor francezi. Avionul cu 92 de persoane la bord s-a prabusit diminica in Marea Neagra.