La Casa Alba, pregatirile de Craciun sunt in toi. Prima Doamna a primit bradul inalt de sase metri, care a fost adus cu o trasura si primit pe acorduri de fanfara - VIDEO

Bradul de Craciun a fost adus la Casa Alba cu o trasura si primit pe acorduri de fanfara. A lipsit de la ceremonie Donald Trump, in schimb, Melania l-a avut alaturi pe fiul sau. Pomul are sase metri inaltime si a fost ales din mii de exemplare, in urma unui concurs. Acesta a fost castigat de o familie din Wisconsin, venita si ea la resedinta presedintelui, pentru a prezenta bradul primei doamne.

Pomul va fi instalat in camera Albastra de la Casa Alba, unde va fi impodobit dupa placul Melaniei Trump. Traditia de a aduce si impodobi bradul de Craciun la resedinta prezidentiala a inceput inca in 1966.