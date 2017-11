La cinci luni de la investire, Guvernul din Romania ar putea fi demis. Parlamentul dezbate motiunea de cenzura depusa de PNL, dar semnata si de alti deputati din opozitie - VIDEO

Pentru ca Guvernul Tudose sa fie dat jos, este nevoie de votul a cel putin 233 de deputati. Parlamentarii PSD-ALDE, care formeaza coalitia de guvernare, au parasit sala Parlamentului la dezbaterea motiunii si au revenit in plen doar cand premierul si-a tinut discursul.

Intre timp, afara, in fata Legislativului, mii de oameni s-au adunat la un protest si au format un lant uman in jurul cladirii. Reprezentantii PNL spun ca au depus motiunea de cenzura pentru ca sunt nemultumiti de actuala guvernare, care distruge economia si isi impune propriile legi in justitie.