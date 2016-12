La final de mandat, Barack Obama ii face o surpriza mai putin placuta Moscovei. A decis sa expulzeze din SUA 35 de diplomati rusi - VIDEO

35 de diplomati rusi au fost declarati persona non grata. Li s-a dat 72 de ore la dispozitie pentru a parasi Statele Unite. Autoritatile americane considera ca diplomatii lucrau, de fapt, pentru serviciile secrete ruse. In plus, au fost inchise si doua cladiri din Maryland si New York, unde oficialii rusi, alaturi de familiile lor, isi petreceau timpul liber.

Pe lista neagra au fost inclusi si sase colaboratori ai Serviciului militar rus de informatii externe, precum si cateva companii private din Rusia. Sanctiunile sunt prezentate ca o replica la presupusa implicare a rusilor in campania prezidentiala de peste Ocean, dar si ca un raspuns la hartuirea diplomatilor americani de la Moscova de catre politia rusa, a anuntat administratia Obama.

Dmitri PESKOV, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL PREŞEDINTELUI RUS: ”Credem că aceste măsuri luate de administraţia SUA, care mai are de lucrat trei săptămâni, au două scopuri: să înrăutăţească şi mai mult relaţiile ruso-americane, dar şi să dea o lovitură politicii externe a administraţiei viitorului preşedinte.”

Barack Obama a anuntat ca sanctiunile nu se vor opri aici. Analistii insa se indoiesc ca Donald Trump, considerat prieten cu Putin, va continua aceeasi politica. Noul presedinte ales a si anuntat ca este impotriva sanctiunilor impuse Rusiei, iar presa scrie ca Trump le va putea anula. La Moscova, criticile nu au intarziat sa vina.

Serghei LAVROV, MINISTRUL RUS DE EXTERNE: ”Desigur, nu putem lăsa astfel de acţiuni fără răspuns, reciprocitatea este legea diplomaţiei şi a relaţiilor internaţionale.”

Desi Lavrov a cerut ca 35 de diplomati rusi sa fie expulzati din Rusia, ultimul cuvant de spus l-a avut presedintele rus. Vladimir Putin a declarat ca nu se va cobora la nivelul americanilor. Si pentru a-si face o imagine mai buna, presedintele a spus ca invita copii diplomatilor americani la bradul de la Kremlin.

Deocamdata nu este clar cand si cum Rusia va pedepsi Statele Unite pentru decizia luata. Relatiile dintre Moscova si Washington s-au inrautatit esential in 2014, cand rusii s-au trezit cu sanctiuni din partea americanilor pentru anexarea Crimeii.