La mai bine de o luna de cand a fost otravita cu agent neurotoxic, Iulia Skripal a fost externata din spital. Medicii spun ca starea lui Serghei Skripali nu mai este critica - VIDEO

Iulia Skripal in varsta de 33 de ani a parasit inca ieri spitalul din Salisbury, unde a fost internata impreuna cu tatal sau inca pe 4 martie. Reprezentantii institutiei medicale spun ca tanara a fost dusa intr-un loc sigur, in timp ce Sergehei Scripal ramane in continuare spitalizat.

Christine BLANSHARD, DIRECTOR SPITAL SALISBURY: “Noi am externat-o pe Iulia din spital. Ea a rugat sa-i fie respectata viata privata si as vrea sa reiterez aceasta solicitare. Acesta nu este sfarsitul tratamentului ei, dar ea a facut progrese remarcabile.”

Medicii care i-au ingrijit spun ca ambii pacienti au raspuns extraordinar tratamentului, totodata, ambii sunt la etape diferite ale acestuia.

Christine BLANSHARD, DIRECTOR SPITAL SALISBURY: “Si tatal ei a facut progrese. Inca de vineri am anuntat ca starea lui nu mai este critica. Desi el se recupereaza mai greu decat Iulia, speram ca si el va fi externat in curand.”

Astazi presa rusa a scris despre faptul ca in timpul apropiat, Iulia Skripal va organiza o conferinta de presa in cadrul careia ar urma sa ceara azil politic de la americani. Despre asta a anuntat verisoara Iuliei, care saptamana trecuta a publicat o conversatie telefonica dintre ea si Iulia.

Vineri in presa britanica au aparut informatii precum ca Serghei Sripal si fiica sa s-ar putea muta in Statele Unite si primi noi identitati. Initiativa i-ar apartine Marii Britanii, in incercarea de a-i proteja pe cei doi de o noua tentativa de asasinat. Informatia insa nu a fost confirmata oficial. Cazul otravirii fostului agent rus a creat tensiuni majore intre Moscova si Londra.

Marea Britanie a invinuit Kremlinul de cele intamplate, iar Rusia neaga acuzatiile si sugereaza ca Londra ar fi inscenat totul pentru a crea o isterie anti-rusa.