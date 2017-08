La mai bine de o saptamana de la atacurile din Spania, la Barcelona a avut loc o manifestatie uriasa impotriva terorismului - VIDEO

Centrul Barcelonei s-a umplut aseara de oameni. Au fost in jur de 500 de mii, dupa cum scrie presa straina. Toti au participat la marsul solidaritatii si impotriva terorismului. In fruntea multimii era un banner imens pe care scria “Nu imi este frica”. Tot asta au scandat si participanii.

”Nu îmi este frică.”

In primele randuri au fost cei care au acordat ajutor ranitilor de pe bulevardul Las Ramblas – vanzatori, soferi de taxi, politisti si pompieri. Impreuna cu ei a marsaluit regele Felipe al VI-lea, dar si membrii guvernului.

La manifestatie au luat parte si musulmani. Iar in orasul Ripoll, unde locuiau cei mai multi dintre teroristii implicati in atentate a avut loc un alt miting impotriva terorii. La el a fost prezenta sora unuia dintre atacatori, care a spus ca respinge violenta si terorismul.

”Trebuie să acţionăm cu toţii, împreună, pentru că aşa ceva să nu se mai întâmple niciodată.”

La 17 august, pe cel mai renumit bulevard din Las Ramblas, un camion a intrat in viteza in pietoni. Peste cateva ore, o alta masina a lovit mai multi oameni in orasul Cambrils. In total, 15 persoane au murit, iar peste 130 ranite. Opt teroristi au fost ucisi de politie, iar patru retinuti. Statul Islamic a revendicat atacurile.