La Multi Ani, 2017! Imagini impresionante din noaptea de Anul Nou. Cum au sarbatorit oamenii pe glob trecerea in 2017. FOTO

A urmat apoi capitala Australiei, Sydney, unde peste 1,5 milioane de persoane s-au adunat la miezul noptii pentru a privi spectacolul de lumini si artificii.

La Tokyo, mii de japonezi au sarbatorit Revelionul pe strada, in apropierea turnului Tokyo Tower, al doilea ca inaltime din tara soarelui rasare. Aici, anul nou a fost intampinat cu mii de baloane colorate.

In penisula Coreeana, anul nou a fost intampinat cu batai de clopote la Seul. Iar la Hong Kong, mii de locuitori si turisti au venit sa admire spectaculosul foc de artificii din portul Victoria.

Un million si jumatate de oameni s-au strans in Sidney, Australia, pentru a participa la faimosul foc de artificii, dedicat trecerii dintre ani.

Cu cateva ore inainte de miezul noptii, sutele de mii de persoane prezente au aclamat in portul din Sydney in momentul in care artificii violete au fost lansate spre cer in sunetele melodiei lui Prince "Purple Rain", un omagiu adus superstarului care a murit in 2016. Un alt artist care a murit in 2016 si a fost omagiat cu acest prilej este David Bowie, care a locuit zece ani la Sydney.

Spectacolul a fost programat ca un preludiu al artificiilor de la miezul noptii, in jurul orei locale 21.00 (10.00 GMT), pentru a le permite copiilor sa participe si ei la celebrarea Revelionului.

Premierul australian, Mke Baird a comunicat gandurile sale celor prezenti: “Va doresc tututor sa va bucurati de Anul Nou. Autoritatile fac tot ceea ce e posibil pentru a ne asigura siguranta”.

Inca 2000 de agenti au fost plasati in Sidney, fiindca se pare ca un barbat ar fi facut amenintari online care urmau sa aiba loc in ziua celebrarii. El a fost arestat, relateaza Afp.

Auckland din Noua Zeelanda, primul mare oras din lume care a sarbatorit trecerea in 2017

Auckland din Noua Zeelanda a devenit primul mare oras din lume care a celebrat trecerea in 2017, la o ora dupa insulele Samoa, Tonga si Kiribati. O multime impresionanta a asistat la focurile de artificii care au fost declansate la finalul numaratorii inverse pe Sky Tower din Auckland, o constructie de 328 de metri inaltime reprezentativa pentru oras. De asemenea, cu acest prilej a fost organizat si un show de lasere.

Potrivit stuff.co.nz, 500 de kg de artificii au fost lansate pe cer in cinci minute, iar DJ-ul Max Key, fiul fostului prim-ministru John Key a fost responsabil pentru muzica folosita pentru show-ul de lasere.Insulele Samoa, Tonga si Kiribati au fost primele natiuni care au intrat in 2017, la ora 10.00 GMT.

Australia va celebra trecerea in noul an la 13.00 GMT, in jur de 1,5 milioane de persoane fiind asteptate la spectaculoasele focuri de artificii de pe faimosul Harbour Bridge sau de la opera din Sydney. De asemenea, in acest an focurile de artificii sunt transmise pe internet in premiera, anticipandu-se o audienta de pana la un miliard de spectatori.

Insulele din Pacific Tonga, Samoa si Kiribati, primele din lume care au trecut in 2017

Insulele din Pacific Tonga, Samoa si Kiribati sunt primele din lume care au trecut in noul an. Noul an a fost intampinat cu focuri de artificii si alte evenimente de cei circa 400.000 de locuitori ai acestor teritorii. Tonga este ultimul stat care s-a alaturat grupului de natiuni care trec primele in noul an, schimband fusul orar la 6 noiembrie.

Pentru a sasea oara consecutiv locuitorii din Samoa s-au aflat printre primii din lume au trecut in noul an, dupa ce insula si-a schimbat fusul orar in 2011 intr-un efort de a stimula economia si a dezvolta legaturile comerciale cu Australia si Noua Zeelanda. Numai 15 minute mai tarziu, sambata, la ora 10.15 GMT, Insulele Chatham din Noua Zeelanda si cei 600 de locuitori ai acestora au sarbatorit venirea lui 2017.

Anul Nou a fost sarbatorit si in Bishkek, Kargastan.