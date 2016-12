La Multi Ani, 2017! Insulele Tonga, Samoa si Kiribati, dar si Noua Zeelanda, primele care au trecut in noul an - VIDEO

Potrivit EFE, noul an a fost intampinat cu focuri de artificii si alte evenimente de cei circa 400.000 de locuitori ai acestor teritorii.

Tonga este ultimul stat care s-a alaturat grupului de natiuni care trec primele in noul an, schimband fusul orar la 6 noiembrie.

Pentru a sasea oara consecutiv locuitorii din Samoa s-au aflat printre primii din lume au trecut in noul an, dupa ce insula si-a schimbat fusul orar in 2011 intr-un efort de a stimula economia si a dezvolta legaturile comerciale cu Australia si Noua Zeelanda.

Numai 15 minute mai tarziu, sambata, la ora 10.15 GMT, Insulele Chatham din Noua Zeelanda si cei 600 de locuitori ai acestora au sarbatorit venirea lui 2017. La ora 11.00 GMT, Auckland va fi primul oras din lume care va marca trecerea in noul an, alaturi de Fiji. La Auckland a avut loc un spectaculos foc de artificii la Sky Tower, o constructie de 328 de metri inaltime emblematica pentru oras.

La ora 13.00 GMT au avut loc loc festivitatile de celebrare a noului an in Australia, cu spectaculoase focuri de artificii pe faimosul Harbour Bridge sau la opera din Sydney.

Anul Nou a fost sarbatorit si in Bishkek, Kargastan.