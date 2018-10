La peste 130 de ani de la inceperea lucrarilor, catedrala Sagrada Familia din Barcelona a primit autorizatie de constructie

Acordul la care au ajuns autoritatile cu administratia bisericii este unul istoric, spune primarul Barcelonei. Banii oferiti in schimbul licentei de constructie vor fi folositi pentru dezvoltarea cartierului. Catedrala, care atrage circa 20 de milioane de vizitatori anual este inca in santier.

Jordi FAULI, ARHITECT: “Lucrarile nu se mai termina. O sa mai avem de lucrat la elementele artistice. E greu de prezis. O sa incheiem constructia in 2030, 2032 sau chiar 2035.”

Sagrada Familia, proiectata de arhitectul spaniol Antoni Gaudi, a inceput sa fie construita in 1882. Artistul a fost lovit de un tramvai in 1926 cand doar un sfert din cladire era finalizat, iar constructia a inaintat cu greu de atunci. Cand va fi gata, catedrala ar trebui sa arate ca in imagini. Biserica impresionanta este astazi inclusa in patrimoniul Unesco.