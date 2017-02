La “razboi”, inarmati cu... rosii. Sute de oameni au participat la o adevarata bataie cu tomate intr-un orasel din Chile - VIDEO

Au zburat rosii in stanga si in dreapta intr-un mic orasel din Chile. Desi au fost stropiti din cap pana in picioare sau chiar raniti, participantii spun ca s-a meritat.

”Este o petrecere care are loc în Quillon timp de şapte ani. Este pentru prima oară când eu particip la acest “război” cu roşii. Este o metodă bună de a scăpa de stres şi este chiar distractiv.”

La eveniment au venit si cativa pompieri, care au stropit participantii cu apa. Si in ei au fost aruncate rosii. Bataia a durat cateva ore si s-a incheiat cand participantii au ramas fara rosii. Tomatele au fost aduse la eveniment de catre fermierii locali.