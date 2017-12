La sfarsit de an, Vladimir Putin a incaltat patinele si a jucat hochei... in fata Kremlinului. Cu cine a facut echipa presedintele rus

Cei care s-au plimbat aseara la targul de Craciun instalat in fata Kremlinului au ramas uimiti sa-l vada pe presedintele rus jucand hochei. Oamenii au aplaudat atunci cand Vladimir Putin a trimis un puc in poarta. Liderul rus nu se afla la prima experienta pe ghata, el participand si in trecut la astfel de meciuri. La inceputul acestei luni, Vladimir Putin a anuntat ca va candida pentru al patrulea mandat de presedinte.