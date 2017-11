La sfarsit de noiembrie, a inceput adevarata iarna in Romania. Mai multe case au ramas fara curent electric, iar circulatia trenurilor a fost oprita - VIDEO

In centrul Romaniei, la Predeal si in Poiana Brasov, a inceput sa ninga inca de ieri, de la pranz. In scurt timp, s-a depus un strat gros de zapada. Turistii s-au bucurat de ninsoare.

“Cand esti la munca e rau ca e frig, dar cand esti la petrecut timpul liber, e placuta iarna.”

Nicolai TAUTU, SEF DISTRICT DRUMURI NATIONALE PREDEAL: “Noi spunem ca suntem pregatiti din toate unctele de vedere. Material cu utilajte, toate sunt active.”

A nins si in judetul Sibiu. La Balea Lac, temperatura a scazut la minus opt grade. Acum, stratul de zapada masoara aproape 80 de centimetri si va creste si in zilele urmatoare, spun meteorologii. In Dambovita, jandarmii ii avertizeaza pe turisti sa nu se aventureze pe traseele dificile daca nu sunt echipati bine de iarna. Este zapada si la Ranca, iar drumarii sunt nevoiti sa lucreze fara oprire.

“Ninge incontinuu, dar e bine ca nu ninge cu viscol.”

Iar in judetul Mures, trei mii de familii au ramas fara lumina din cauza ninsorii si a unor copaci, care au cazut pe liniile electrice. In alte parti insa, acum ar fi judetul Calarasi, regiunea Muntentia si Oltenia este in vigoare un cod galben de ploi si vant puternic.