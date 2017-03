La sfat cu prima doamna a Americii! De Ziua Femeilor, Melania Trump a luat dejunul in compania a zeci de femei si a vorbit despre importanta drepturilor sexului frumos - VIDEO

Melania Trump a intrat in aplauze in sala din Casa Alba decorata cu flori naturale. Prima Doamna a gazduit un dejun oficial. La eveniment au participat 50 de femei, printre care si fiica cea mare a presedintelui, Ivanka Trump. La cateva sute de metri de Casa Alba numeroase persoane protestau fata de inegalitatea dintre barbati si femei.

”Când drepturile femeii sunt încălcate, ce facem? Ne ridicăm şi luptăm!”

La New York, Washington, San Francisco si in alte mari orase americane, femeile nu au iesit la munca pentru a le arata barbatilor ce inseamna o zi fara contributia lor la viata economica si sociala.

”Nou suntem împreună. Noi rămânem puternici şi mândri. Vom proteja dreptul femeii de a alege.”

In New York, un artist a instalat o statuie care infatiseaza o copila cu o postura impunatoare, cu capul ridicat si cu mainile in sold. Lucrarea vrea sa demonstreze ca femeile sunt puternice si pot sta in fruntea marilor companii.

”Cred că oferă un mesaj puternic, spune multe.”

Proteste au avut loc si in Europa. In Italia, mii de femei au iesit pe strazile Romei pentru a protesta fata de discriminare si violenta. La fel s-a intamplat si in Polonia, Turcia, India sau Japonia.