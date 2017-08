La strans cartofi. Alexandr Lukasenko, surprins cum lucreaza in gradina Resedintei de Stat - VIDEO

In ziua sa libera, Alexandr Lukasenko si-a gasit de lucru. S-a imbracat in haine comode, si-a pus chipiul pe cap si a mers in gradina Resedintei de Stat. A strans cartofii, iar pentru a demonstra tarii ca este un adevarat gospodar, a avut langa el mai multi cameramani care l-au filmat. A primit o mana de ajutor din partea fiului sau mai mic, Nicolai, dar si din partea catorva muncitori.

Impreuna au strans 105 tone de cartofi, de pe trei hectare de pamant. Nu este prima data cand liderul de la Minsk strange roada din gradina sa. A mai adunat cartofi anterior, dar si pepeni verzi sau galbeni, care au fost oferiti unei case de copii. Acum doi ani, Alexandr Lukasenko i-a oferit o lectie de cosit iarba actorului francez, care are si cetatenie rusa, Gerard Depardieu.