La targul de robotica de la Tokyo a fost prezentat un scaun cu roti care merge si un robot care detecteaza mirosul corpului: in viitor, robotii vor ingriji de varstnici - VIDEO

Japonezii se pregatesc pentru un viitor in care robotii vor prelua sarcina de a ingriji de varstnici. Acesta, de exemplu, ar putea fi un ajutor de nadejde in azilul de batrani.

Akifumi TAMAOKI, REPREZENTANTUL COMPANIEI: ”Este un robot bun cu oamenii, care poate trai in societate. Poate executa miscari fluide, este foarte flexibil.”

Printr-un sistem virtual, robotul poate fi controlat de un om si isi poate sincroniza miscarile cu acesta. Dar poate executa cateva miscari si de unul singur. In viitor, robotul va avea mai multe functii, dau asigurari inventatorii. O companie nipona a prezentat la Tokyo un scaun rulant inteligent. AmbiantaUtilizatorul il poate misca doar cu puterea mintii, prin intermediul unor casti.

Astfel, scaunul merge in directia dorita de cel care sta asezat in el, fara ca acesta sa depuna efort. Un alt robot ii poate ajuta sa-i imbrace pe varstnicii cu dureri de articulatii. Aparatul este testat deja in casele de batrani din Japonia. Printre inventiile amuzante de la targ se numara si acest caine-robot, care detecteaza mirosul corpului. Targul de robotica de la Tokyo, cel mai mare de acest gen din Japonia, va fi deschis pana sambata.