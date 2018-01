La toaleta, ca intr-un Palat. Profesorii de la Universitatea de Stat din Ekaterinburg au parte de o toaleta VIP: peretii acesteia sunt din marmura, iar cabina unde se afla closetul este poleita cu aur - VIDEO

Intrand in aceasta toaleta ai impresia ca ar fi a unei case regale. Peretii sunt din marmura, iar pe pod stralucesc decoratiunile din aur, la fel si in cabina unde se afla closetul. Veceul scump se afla intr-o Universitate din orasul rus Ekaterinburg, iar accesul in el o au doar profesorii, dupa cum scrie presa rusa.

In interior sunt si cateva tablouri, iar pe oglinda este scris un citat ce-i apartine celebrei actrite Sophia Loren. Fotografiile au aparut pe retelele de socializare acum cateva zile si au fost facute, cel mai probabil, de studenti.

Acestia s-au plans ca toaletele lor, in comparatie cu ale profesorilor, se afla intr-o stare jalnica. Mai tarziu cu o reactie a venit si administratia Universitatii, care spune ca nu s-au folosit bani din bugetul institutiei pentru renovarea toaletei, ci ca totul s-ar fi facut la dorinta si initiativa unor absolventi.