La un pas de tragedie. Un baietel de numai 2 ani era cat pe ce sa fie lovit de un palmier putred, care s-a prabusit la o distanta milimetrica de capul sau - VIDEO

Din imagini se vede cum micutul impreuna cu mama sa vin la un teren, unde mai multi copii se joaca. Femeia isi lasa baietelul din brate, se da la o parte si isi urmareste fiul de la distanta.

La un moment dat, auzind un scartait, toti picii se uita in spate si incep sa fuga, in timp ce un palmier cade. In partea in care se prabuseste arborele, ramane doar micutul de 2 ani.

Mama sa se vrea sa-l ia de acolo, insa este oprita de o alta femeie. Palamierul cade, trece pe langa capul copilului la o distanta milimetrica si se izbeste de o masina parcata alaturi, iar femeia reuseste sa-si imbratiseze copilul.

Persoanele care au facut publice imaginile, cred ca in cazul in care arborele uscat cadea peste copil, cu siguranta acesta nu scapa cu viata.