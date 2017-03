Lamborghini Huracan, noua achizitie a Politiei italiane. In ce scopuri va fi folosit - FOTO

Lamborghini Huracan este noul autoturism achizitionat de catre oficialii de la Roma, transmite The Guardian.

Autoturismul de lux poate rula cu o viteza de 300 km/h si atinge 100 km/h in 3,2 secunde. Bolidul ii va ajuta pe politisti sa-i prinda pe soferii care gonesc pe drumurile publice, dar va servi si scopurilor medicale.

Este cel de-al doilea autoturism de lux pe care politia italiana il detine. Primul a fost achizitionat in 2009 si este un Lamborghini Gallardo utilizat, adesea, in transportul de organe sau a rezevelor de sange destinat urgentelor medicale. Acesta va fi retras din uz si va fi expus intr-un muzeu al politiei in Roma.

Producatorul autoturismului de lux, Stefano Domenicali, a spus ca intre firma sa si autoritati exista o colaborare eficienta. "Suntem mandri sa continuam colaborarea cu politia si suntem gata sa contribuim la aplicarea fortei legii si a ordinii aproape de oameni".