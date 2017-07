Lant uman de 100 de metri, in Florida, pentru a salva de la inec un grup de persoane

Sase membri ai aceleiasi familii, inclusiv o batrana care a suferit un atac de cord, au fost printre cele noua persoane care au fost salvate cu ajutorul lantului uman care se intindea pe o lungime de aproape 100 de metri.

"A fost un val de solidaritate umana care aduce in centrul atentiei ideea ca nu ne-am pierdut speranta in umanitate", a declarat pentru theguardian.com Derek Simmons, un barbat din Alabama care a organizat rapid lantul uman si a inotat impreuna cu sotia sa, Jessica, pentru a salva grupul de oameni aflati in pericol.

Simmons a povestit ca se bucura de un picnic in familie, pe plaja, impreuna cu mama, sotia, doua nepoate si unul dintre prietenii lor, cand au observat ca oamenii dintr-un grup de pe plaja faceau semne indicand spre apa.

Derek Simmons: „Am crezut ca este un rechin, avem o gramada. Am mers pentru a vedea ce se intampla si l-am intrebat pe tipul cel mai indepartat daca totul era in regula. El a spus:

Simons a povestit cum a organizat lantul uman pentu a-i salva pe cei aflati in pericold e inec.

Derek Simmons: „I-am spus tipului: Sa incercam sa strangem cat mai multi oameni pentru a forma un lant uman. Daca stiti cate ceva despre furnici, stiti ca atunci cand una are probleme, ele formeaza un lant ca sa o ajute. Teoria mea a fost sa adunam destui oameni, sa intram in apa si sa-i scoatem pe cei care se aflau in pericol."

Apoi, mai multi oameni au alergat sa se alature lantului, ceea ce le-a permis lui Simmons, 26 de ani, si sotiei sale de 29 de ani sa inoate mai departe pe placile lor si sa ajunga la grupul care include o familie tanara cu doi baieti mici si bunica lor, care incercau sa se mentina pe linia de plutire.