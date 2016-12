"Last Christmas" pentru George Michael. Celebrul cantaret britanic a murit la doar 53 de ani

"Cu mare tristete, confirmam ca fiul nostru iubit, frate si prieten, George, a murit in pace in casa sa, de Craciun", a anuntat duminica agentul artistului, intr-un comunicat citat de DPA si preluat de Agerpres.

Starul pop britanic, al carui nume real era Georgios Kyriacos Panayiotou, a vandut mai mult de 100 de milioane de albume de-a lungul unei cariere care s-a intins pe aproape patru decenii, primul sau album solo "Faith", din 1987, fiind vandut in 20 de milioane de discuri si ocupand prima pozitie in topuri, noteaza si AFP, care aminteste si de succese ale artistului precum 'Careless Whisper'.

Faima sa a crescut ca membru al duo-ului Wham!, cunoscut pentru hit-urile sale 'Club Tropicana' si 'Last Christmas.'

George Michael a decedat duminica la locuinta sa din Goring, comitatul Oxfordshire, la vest de Londra, transmit EFE si AFP, citand BBC, care arata ca moartea sa nu este considerata suspecta de politia britanica.

"Sunt profund socat. Am pierdut un prieten drag, cel mai amabil si generos suflet si un artist stralucit. Gandurile mele se indreapta spre familia sa si toti fanii sai", a reactionat, pe Instagram, cantaretul britanic Elton John, citat de AFP.

George Michael a supravietuit unei pneumonii la sfarsitul lui 2011. France Presse aminteste ca starea sa necesitase ingrijiri intensive din cauza severitatii unei infectii cu pneumococ.

"Aceasta a fost literalmente cea mai rea luna din viata mea, dar am o sansa incredibila, cu adevarat incredibila, de a fi aici", a declarat el atunci, dupa spitalizarea sa.

Retras in ultimii ani, George Michael pregatea un album cu producatorul britanic Naughty Boy.

Popularitatea cantaretului a scazut in anii 1990, dar a revenit in 2004 cu albumul "Patience", care a ocupat primul loc de vanzari in Regatul Unit.

Interpretul lui 'Careless Whisper' a cunoscut in trecut diferite dificultati legate de droguri si alcool. El a petrecut patru saptamani in inchisoare in 2010 dupa ce a intrat cu Range Rover-ul intr-un magazin din nordul Londrei, sub influenta cannabisului, scrie AFP.

Trei ani mai devreme, el fusese gasit lesinat in Mercedesul sau si a admis ca a consumat droguri, dar a scapat de inchisoare efectuand 100 de ore de munca in interesul comunitatii. El a primit o interdictie de a mai conduce timp de doi ani.

Ultimul sau album solo, Symphonica, aparut in 2014, a fost disc de aur in Marea Britanie.

EFE aminteste ca George Michael, purtand numele real de Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a nascut dintr-un tata grecocipriot si o mama britanica, pe 25 iunie 1963, in cartierul East Finchley, in nordul Londrei.