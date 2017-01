Legea amnistiei si a gratierii a scos in strada zeci de mii de oameni, in Bucuresti. FILMUL evenimentelor - GALERIE FOTO

Manifestantii au scandat lozinci impotriva proiectului propus de noul Guvern roman. In Bucuresti, oameni de toate varstele s-au strans in Piata Universitatii, dupa ce s-au mobilizat zilele acestea pe retelele de socializare. Marsul de protest a continuat la Palatul Victoria si la sediile PSD si ALDE.

FILMUL EVENIMENTELOR DIN SEARA PROTESTELOR

Oamenii s-au revoltat fata de proiectul Guvernului roman care prevede modificarea Codului Penal si gratierea a peste 2.000 de detinuti.

"Nu sunt de acord cu modul in care aceasta clasa politica guverneaza si vrea sa faca legea in tara. Nu sunt de acord, justitia e calcata in picioare", spune un tanar de ce a iesit in strada.

"Sunt impotriva acestei legi a amnistiei, care complica situatia coruptiei in Romania, in loc sa o rezolve", declara o femeie.

Putin dupa ora 18:00, Presedintele Klaus Iohannis li s-a alaturat protestatarilor.

Klaus Iohannis, presedintele Romaniei: "Am venit aici, in Piata Universitatii, ca si miile de romani ca sa-mi arat indignarea. Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci, sute de politicieni certati cu legea sa se gaseasca cu dosarele curate si sa continue faradelegile. Romanii pe buna dreptate sunt idignati."

Seful statului a stat in multime pentru un sfert de ora, iar mai tarziu protestatarii s-au mutat in Piata Victoriei.

Tudor Chirila: "Nu vrem sa dam jos guvernul. Sigur ca votul este legitim, dar Guvernul asta nu trebuie sa guverneze impotriva democratiei, pentru ca hotii si penalii nu pot fi consfintiti prin vot."

Oamenii au pornit apoi spre Palatul Victoria.

Revoltati de initiativele Guvernului, oamenii de toate varstele au venit in fata sediului executivului sa spuna ceea ce vor, ca Guvernul sa renunte la cele doua ordonante de urgenta.

Pe masura ce a inaintat catre Piata Victoriei, multimea de oameni a crescut considerabil.

In multimea agitata, un jandarm a fost lovit, insa acesta nu a fost transportat la spital, ci a primit ingrijiri medicale la fata locului.

Dupa cateva zeci de minute de scandari in fata Palatului Victoria, intreaga multime s-a deplasat catre sediul PSD, pe strada Kiseleff. La un moment dat, jandarmii au incercat sa ii tina pe loc, insa nu s-au putut tine impotriva intregii multimi, care a avut un singur scop: sa protesteze in fata partidului care a propus cele doua proiecte legislative, privind gratierea si modificarea Codului Penal.

"Se incearca sa se ascunda ceva opiniei publice. Modificarile acestea sunt evidente, constat ca ministrul Justitiei nu renunta la ele", este indignat un barbat.

Circulatia a fost oprita, iar dupa zeci de minute de scandari in fata Palatului Victoria, protestatarii au pornit mai departe, pe Bulevardul Kideleff, spre sediul PSD.

"Cerem demisia Guvernului care isi bate joc de tara asta, indiferent al cui e. E al oamenilor de aici", spune un barbat.

"Sunt aici pentru a opri tentativa guvernului de a ataca justitia", explica alt protestatar.

Oamenii sustin ca ordonanta de urgenta privind legea amnistiei si pe cea a gratierii nu isi au rostul.

"Nu a fost urgenta, nu a fost cataclism. Detinutii nu se dau afara asa... Transparenta, nu usi inchise", este indignat alt protestatar.

"Au venit la putere in urma unui vot, au ceva de rezolvat, dar nu trebuie umblat la Codul Penal", spune alt barbat.

Multi dintre protestatari au venit insotiti si de copiii lor, iar asta pentru ca - spun ei - orice schimbare va fi in folosul micutilor.

"As vrea sa-i las o tara unde sa nu fie abuzat, mintit, sa traiasca in liniste si pace", explica un tata.

Marsul a continuat spre sediul ALDE, unde multimea a devenit insa din ce in ce mai mica.

In jurul orei 21:30, protestul s-a incheiat.