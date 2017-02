Lexus in valoare de 160 de mii de euro, care era cautat de autoritatile din Rusia, gasit la Petea. Soferul era roman

In 25 februarie, ora 13.00, la Punctul de Trecerea Frontiere Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat, pentru a intra in tara, cetateanul roman Ion E., in varsta de 52 de ani, domiciliat in judetul Iasi, conducand un autoturism marca Lexus, fabricat in 2016, cu numere de inmatriculare germane, relateaza news.ro

Cu ocazia formalitatilor, politistii de frontiera au facut verificari in bazele de date cu privire la autoturismul respectiv. Astfel, politistii au constatat ca in evidentele Interpol masina figura ca fiind declarata furata, alerta fiind introdusa de catre autoritatile din Federatia Rusa din 28 ianuarie 2017.

In cauza se fac cercetari pentru tainuire la furt, iar autoturismul in valoare de 160.000 euro a fost indisponibilizat la sediul Politiei de frontiera, pana la finalizarea cercetarilor.