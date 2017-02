Liber la zborurile spre Statele Unite pentru toti cei care detin vize: Ordinul semnat de Donald Trump saptamana trecuta, blocat - VIDEO

Departamentul vamilor si protectiei frontierelor din Statele Unite a informat liniile aeriene ca pot imbarca din nou orice persoana care a obtinut viza. Si asta dupa ce un judecator federal din Seattle a blocat ordinul semnat de Donald Trump acum o saptamana.

Bob FERGUSON, PROCUROR GENERAL STATUL WASHINGTON ”Este o decizie istorică şi importantă pentru statul de drept şi pentru oamenii din statul Washington, dar şi din întreaga ţară. De la început am spus că important în sala de judecată nu este cel care strigă cel mai tare, importantă este Constituţia.”

Casa Alba a anuntat deja ca va face apel la o instanta superioara. Decizia de a interzice accesul pe teritoriul american timp de trei luni a cetatenilor din Iran, Irak, Yemen, Libia, Siria, Somalia si Sudan a provocat proteste in marile orase din Statele Unite, dar si in alte tari. Autoritatile americane au anuntat ca numai in primele 72 de ore de la intrarea in vigoare a ordinului semnat de Trump, cel putin 721 de persoane au fost trimise inapoi de pe aeroport, catre tarile de origine. Liderul de la Casa Alba a spus ca a luat aceasta masura pentru a opri eventualele intrari pe teritoriul american a unor teroristi radicali.